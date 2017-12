Diocesi: Cerreto Sannita, domenica 10 dicembre i giovani di Ac propongono una giornata in preparazione al Natale “Tempo per te”

Avvento, tempo di attesa, di attenzione, di speranza, di fede. Sarà anche tempo per i giovani della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Il settore Giovani diocesano di Azione Cattolica, infatti, proporrà ai giovanissimi e ai giovani proprio di dedicarsi del tempo per sostare e per riflettere, soprattutto in questo periodo, con un momento in preparazione al Natale che durerà un’intera giornata, intitolato appunto “Tempo per te”. L’incontro è per domenica 10 dicembre a Cusano Mutri.

Il programma inizierà con la celebrazione della messa nella parrocchia di “San Pietro e Paolo” di Cusano alle ore 10,30, presieduta dal vescovo della diocesi, mons. Domenico Battaglia, seguito dal pranzo. Dalle 14,30 avranno inizio le attività con “3… 2… 1… mettiamoci in gioco”, con i “Laboratori tematici Giovani e Giovanissimi” e, infine, con una passeggiata per il borgo cusanese tra i mercatini natalizi. L’appuntamento si concluderà alle ore 18,45.