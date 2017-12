Diocesi: Caritas Pistoia, domani la presentazione dei progetti di agricoltura sociale e “Traghetto” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Verranno presentati nella mattinata di domani, mercoledì 6 dicembre, nel seminario vescovile di Pistoia, i progetti di agricoltura sociale e “Traghetto”, entrambi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Alla presentazione, in programma alle 11, parteciperanno il presidente della Fondazione Caript, Luca Iozzelli, partner dei progetti in collaborazione con Caritas diocesana e Fondazione Sant’Atto onlus, e Pasquale Scala, coordinatore dell’Ufficio educatori del carcere di Pistoia e referente regionale per la formazione del personale del ministero della Giustizia. Il progetto “Traghetto”, infatti, si inserisce all’interno del Progetto nazionale Carcere promosso da Caritas italiana. In questo contesto – si legge in una nota – “anche la Caritas diocesana di Pistoia intende attuare delle iniziative specifiche a favore della popolazione detenuta e più in generale per far crescere la sensibilizzazione e la consapevolezza delle problematiche legate al carcere”. Attraverso il progetto si intendono “promuovere incontri (con video, confronti, testimonianze, rassegne) nelle scuole secondarie” oltre alla costituzione di “un centro di ascolto ‘mirato’ dove coloro che sono all’interno di un percorso giudiziario possono ricevere orientamenti e indicazioni”. “Pensiamo anche ad una iniziativa specifica che coinvolga tutto il presbiterio diocesano”, spiegano dalla Caritas, aggiungendo che “intendiamo implementare” l’attività della “foresteria gestita dall’associazione ‘Il delfino’ in cui detenuti possono essere accolti dopo che il Magistrato ha autorizzato l’affidamento ai servizi sociali” e “presto cominceranno i lavori per ristrutturare e adibire ad accoglienza per arresti domiciliari 4 unità abitative all’interno del ex convento dei Cappuccini a Pistoia”. Infine “intendiamo attuare delle attività lavorative che aprano la strada e realizzino un’effettiva occupazione lavorativa”.