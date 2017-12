Diocesi: Bari-Bitonto, il card. Koch presiederà la celebrazione nella festa di san Nicola

Bari è pronta a festeggiare san Nicola, suo santo patrono e simbolo dell’ecumenismo. Domani, mercoledì 6 dicembre, il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica insieme al vescovo della diocesi di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci. Al termine della celebrazione il sindaco di Bari, Antonio Decaro, consegnerà le chiavi della città al Santo dando il via alla processione della statua di san Nicola tra le strade della Città Vecchia. Nella stessa giornata sarà presentato un volume che raccoglie la lectio magistralis e i discorsi che il patriarca Bartolomeo I ha tenuto a Bari lo scorso anno. I festeggiamenti di san Nicola vedranno protagonisti anche i bambini della città con la quarta edizione dell’evento “Aspettando San Nicola”. In questa occasione i bambini disegneranno con candeline sul sagrato della Basilica barese un’immagine del Santo realizzata dall’illustratore belga Emile Jadoul. Le celebrazioni termineranno il 19 dicembre quando decine di migliaia di pellegrini ortodossi secondo il calendario giuliano, provenienti soprattutto dalla Russia, si ritroveranno nella cripta della basilica di san Nicola per celebrare la Divina Liturgia presieduta dal metropolita Ilarion, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca.