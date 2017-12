Cultura: Lumsa, oggi la presentazione del volume “Chi è Gesù?” del card. Giovanni Lajolo

Chi è Gesù? A questa domanda molti hanno cercato di dare una risposta. Il card. Giovanni Lajolo, presidente del Cda dell’Università Lumsa, nel suo volume intitolato, appunto, “Chi è Gesù?” (Libreria Editrice Vaticana), analizza i singoli aspetti della sua personalità, della sua azione, dei suoi insegnamenti, non presentati con speculazioni esegetiche o teologiche, ma nella loro fattualità fenomenica descritta solo dai Vangeli. Il libro, che verrà presentato alla Lumsa oggi, martedì 5 dicembre (ore 17), è arricchito dalle illustrazioni di Franco Murer, scultore e pittore, principalmente noto per i suoi lavori di ritrattistica con i suoi busti di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII per la Scuola Grande e la Chiesa di San Rocco a Venezia. Alla presentazione parteciperanno oltre all’autore anche Giuseppe Dalla Torre, rettore emerito; Rocco Pezzimenti, ordinario di Storia delle dottrine politiche, e Stefano Biancu, professore associato in Filosofia morale. Il card. Lajolo, presidente del Cda della Lumsa da maggio 2017, è presidente emerito della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e membro del Pontificio Consiglio della cultura.