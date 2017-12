Terremoto a Ischia: il card. Bassetti domani e mercoledì in visita all’Isola Verde per incontrare sfollati e volontari

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre su invito del vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia–Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà sull’Isola Verde per visitare le zone terremotate di Casamicciola e Lacco Ameno e per incontrare, accanto ai volontari e ai soccorritori, tutti coloro che sono stati colpiti negli affetti e hanno perso i beni e la casa, spesso frutto del lavoro di una vita.

In particolare, il programma prevede domani, martedì 5, alle ore 16,20 l’accoglienza a Ischia Porto da parte del vescovo Lagnese, alle ore 18 la S. Messa presieduta dal card. con la popolazione colpita dal sisma, presso la chiesa conventuale dei padri passionisti a Casamicciola; alle ore 19,30 l’incontro con i volontari della Caritas al Centro Papa Francesco di Ischia. Mercoledì 6 dicembre alle ore 10, all’ex Capricho di Casamicciola il card. Bassetti incontrerà le autorità civili e militari e i volontari; alle ore 10,40 visiterà la basilica di S. Maria Maddalena a Casamicciola e alle 11 i luoghi più colpiti dal sisma (Piazza Majo, La Rita, Fango). Seguirà l’incontro con gli sfollati. Alle ore 12 visita alla chiesa di S. Giuseppe a Lacco Ameno. Alle ore 16,20 è prevista la partenza del presidente della Cei con Aliscafo Alilauro da Ischia per il Molo Beverello di Napoli.