Terra Santa: Betlemme, con l’ingresso del Custode Patton iniziato il tempo di Avvento, Acceso l’albero in piazza della mangiatoia

Betlemme, ingresso del Custode Patton, Avvento 2017-2018

Con l’ingresso solenne, il 2 dicembre, in piazza della Mangiatoia e nella chiesa della Natività a Betlemme, il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, ha aperto il tempo di Avvento in Terra Santa. Due giorni di celebrazioni (2 e 3 dicembre) che, riferisce la Custodia, hanno visto i frati francescani della Custodia di Terra Santa protagonisti con la popolazione cristiana locale. Prima di recarsi a Betlemme, il custode ha come tradizione incontrato i parrocchiani della chiesa di San Salvatore ai quali ha ribadito che i frati sono al servizio di questa comunità e come francescani di Terra Santa abbiamo bisogno della accoglienza, della benevolenza e della comprensione dei cristiani della comunità locale”. Prima del tradizionale ingresso solenne a Betlemme, che si svolge tre volte l’anno (per la prima domenica di Avvento, per il Natale e per l’Epifania), il custode scortato dalla polizia si è recato al convento di Mar Elias, salutando il sindaco e il parroco di Beit Jala. Poi attraverso il check point israeliano, situato vicino alla Tomba di Rachele, solitamente chiuso e aperto solo per le tre volte all’anno dell’ingresso solenne, il custode Patton è entrato a Betlemme dove è stato accolto da tanta gente e dagli scout. Tra i presenti padre Artemio Vitores, guardiano della fraternità di Betlemme, mons. Giacinto Marcuzzo, vicario patriarcale per Gerusalemme e Palestina, il neosindaco di Betlemme, Anton Salman, e altre autorità civili e religiose. La recita dei Primi Vespri della domenica di Avvento e dell’Ufficio delle Letture con la processione nella Grotta, ha chiuso la parte religiosa dell’ingresso. Nel pomeriggio nella piazza della Mangiatoia è stato acceso l’albero di Natale, con una grande partecipazione popolare. Sul palco si è esibito famoso cantante di Betlemme, nonché vincitore di Arab Idol, Yacoub Shaheen. Ieri mattina la celebrazione della messa della prima domenica di Avvento e della festa di Santa Caterina. Al termine della celebrazione, il custode di Terra Santa ha donato, “come segno di riconoscenza”, la medaglia celebrativa degli 800 anni della presenza francescana in Terra Santa al sindaco di Betlemme e al parroco locale padre Rami Asakrieh.