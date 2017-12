Teologia: domani a Padova giornata di studio su giovani e ricerca spirituale nell’epoca post-secolare

“Giovani e ricerca spirituale nell’epoca post-secolare” è il titolo della giornata di studio, aperta al pubblico, promossa dal biennio di specializzazione della Facoltà teologica del Triveneto, in programma domani presso l’Istituto teologico S. Antonio Dottore (via S. Massimo 25 a Padova, ore 15 – 18). Sul tema interverranno il sociologo Alessandro Castegnaro (Osservatorio socio-religioso Triveneto) e il teologo Duilio Albarello (Facoltà teologica dell’Italia settentrionale). Momento pubblico di confronto e dibattito promosso annualmente dalla Facoltà per mettere a contatto i temi trattati in aula dagli studenti con la realtà pastorale e il territorio sociale, il titolo scelto quest’anno unisce i diversi ambiti di studio dei seminari-laboratori proposti agli studenti dei due indirizzi di specializzazione. Obiettivo, spiega, Giuseppe Quaranta, docente di teologia morale e coordinatore del seminario-laboratorio di teologia spirituale, esplorare le forme inedite di ricerca spirituale che caratterizzano il vissuto giovanile nell’epoca contemporanea. Un tempo detto anche “post-secolare” perché “testimonia che sul terreno del disincantamento si è affermato un rapporto con il sacro non più regolato dalle norme morali o dalle credenze delle chiese, ma dall’espressività e dalla creatività degli individui”. Un tempo dove la “spiritualità” non è più “appannaggio esclusivo delle istituzioni religiose”, ma “è vissuta e pensata come ricerca di senso di qualsiasi persona, religiosa o non religiosa”.