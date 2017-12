Radio: Ambasciata d’Italia-SpC, il 15 dicembre un convegno a 80 anni dalla morte di Marconi

Si intitola “Interferenze” il convegno che l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria per la comunicazione del Vaticano organizzano venerdì 15 dicembre a Roma (ore 10.30, Palazzo Borromeo, Via delle Belle Arti 2). L’appuntamento – spiegano i promotori – verte sull’attualità della radio nell’ambiente digitale contemporaneo a partire dagli ottant’anni della morte di Guglielmo Marconi, il 20 luglio 1937, e dalla feconda collaborazione tra l’inventore bolognese e lo Stato pontificio nei primi decenni del Novecento. A ripercorrere questo cammino saranno accademici e “addetti ai lavori” che offriranno la propria testimonianza dopo i saluti di Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, e di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Tra i relatori Erico Menduni, dell’Università Roma Tre, uno dei massimi studiosi di radio in Italia, e Raffaella Perin, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, autrice del libro “La radio del papa: propaganda e diplomazia nella seconda guerra mondiale”. Seguiranno gli interventi di Gerardo Greco, direttore del giornale radio Rai e di Radio 1; Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore di Rtl 102,5; Federico di Chio, direttore marketing strategico Mediaset; Fabio Volo, conduttore di Radio DeeJay. In conclusione il saluto di Riccardo Cucchi, voce di “Tutto il calcio”. Modera Laura De Luca, giornalista di Radio Vaticana Italia. Ad arricchire il convegno un breve percorso storico incentrato sull’opera di Marconi in Vaticano, attraverso foto e cimeli di inestimabile valore come il celebre microfono costruito dallo stesso Marconi che Pio XI utilizzò il 12 febbraio 1931 per il primo radiomessaggio al mondo diffuso in occasione dell’inaugurazione della Radio Vaticana.