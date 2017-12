Papa Francesco: videomessaggio intenzione di preghiera per dicembre, “non dimentichiamoci dei nostri anziani”

“Un popolo che non accudisce i nonni e non li tratta bene, è un popolo che non ha futuro!”. Ad esclamarlo è il Papa nel videomessaggio per l’intenzione di preghiera per il mese di dicembre. “La storia di una famiglia di una comunità di un popolo!”, il tema del videomessaggio, in spagnolo, in cui Francesco rivolge un forte appello ad accudire e a non dimenticare gli anziani e la saggezza che custodiscono.

“Gli anziani – dice il Papa – hanno la saggezza. A loro è stato affidato di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo”. “Non dimentichiamoci dei nostri anziani”, l’esortazione finale di Francesco, ”perché sostenuti dalle famiglie e dalle istituzioni, collaborino con la saggezza e l’esperienza all’educazione delle nuove generazioni”.