Papa Francesco: p. Cantalamessa (Casa pontificia), “è messaggio e messaggero”

“Il messaggio è il messaggero. Papa Francesco è il messaggio non solo dell’Avvento, ma anche dell’andare nelle periferie, dell’attenzione instancabile, di tutti i bisogni, soprattutto di quelli dimenticati. La persona di Papa Francesco è il messaggio continuo che passa, anche attraverso i media”. Lo ha detto ieri padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa pontificia, intervenuto ad “A Sua immagine”, programma di Raiuno, che ha festeggiato vent’anni dalla prima puntata. Per 14 anni, il frate francescano ha collaborato col programma, commentando il Vangelo, nella rubrica “Le ragioni della speranza”. “Ho avuto la possibilità di viaggiare in varie parti del mondo. Un’esperienza unica l’ho vissuta a Calcutta con le suore di Madre Teresa – ha raccontato -. Ero presente quando nacque questo programma. Alle spalle del titolo c’era un’immagine di Cristo. Quindi ‘A Sua immagine’ è a immagine di Cristo. Questa è una trasmissione cristologica”.