Myanmar: Amnesty a Consiglio Onu diritti umani, “assuma posizione forte su minoranze etniche e religiose”

Alla vigilia della riunione d’emergenza convocata dal Consiglio Onu dei diritti umani su Myanmar, Amnesty international ha sollecitato una posizione forte sul peggioramento della situazione per le minoranze etniche e religiose del Paese, il cui l’esercito ha lanciato una campagna di pulizia etnica contro i rohingya e continua a commettere crimini contro l’umanità su base quotidiana. “Convocando questa sessione speciale, il Consiglio Onu dei diritti umani intende mettere in evidenza l’urgente necessità di rispondere alla crisi dei diritti umani in Myanmar”, ha dichiarato James Gomez, direttore di Amnesty international per l’Asia sudorientale e il Pacifico. “Ma questo non è sufficiente. Il Consiglio deve adottare una forte risoluzione, in grado di far comprendere al governo e alle forze armate di Myanmar che l’orribile trattamento impartito ai rohingya deve cessare immediatamente e che i responsabili non beneficeranno dell’impunità”, ha aggiunto Gomez. Nel giro di pochi mesi, oltre 620.000 rohingya sono fuggiti in Bangladesh a causa della campagna mirata di violenza nei loro confronti. “I rohingya rimasti in Myanmar sono intrappolati in un sistema disumanizzante di apartheid – afferma l’organizzazione per i diritti umani -, in cui praticamente ogni aspetto della loro vita subisce gravi limitazioni. Smantellare questo sistema sarà essenziale per assicurare il ritorno volontario e in condizioni di sicurezza e dignità delle centinaia di migliaia di rohingya che hanno lasciato il Paese”. Amnesty esorta il Consiglio Onu dei diritti umani ad affrontare anche “le ampie violazioni dei diritti umani che le forze di sicurezza di Myanmar compiono contro altre minoranze etniche, in particolare i kachin e gli shan: esecuzioni extragiudiziali e altre forme di uccisione illegale, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, torture e lavori forzati”. “La risoluzione del Consiglio dovrà riflettere questa situazione e chiedere a Myanmar di porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani contro tutte le minoranze in ogni parte del Paese”, ha concluso Gomez.