Diocesi: Ravenna, mercoledì 6 dicembre incontro con Govekar (SpC) su “Media cattolici di fronte al cambiamento”

Un incontro con Nataṧa Govekar, alla guida della Direzione teologico-pastorale della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, per riflettere sui cambiamenti dei media cattolici duranti il papato di Papa Francesco e su come parlare di Chiesa oggi. L’incontro, dal titolo “Media cattolici di fronte al cambiamento. La sfida di comunicare il Vangelo all’uomo di oggi” è in programma mercoledì 6 dicembre, alle 18.30, nella sala Ravegnana Radio, in piazza Arcivescovado, a Ravenna. L’iniziativa rappresenta l’ultimo degli appuntamenti del corso diocesano di giornalismo. A organizzarlo Risveglio Duemila, Ravegnana Radio e l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi.