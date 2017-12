Chiesa e società: Roma, da oggi in Laterano le “Wojtyła lectures” su “La presenza della donna”

Comincia nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, a Roma, il decimo appuntamento delle “Wojtyła lectures” nell’ambito delle iniziative del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia. L’appuntamento sarà dedicato al tema “La presenza della donna nella Chiesa e nella società”. Curato da Lorella Congiunti, ordinario di filosofia della natura alla Pontificia Università Urbaniana, il seminario si svolgerà fino al 6 dicembre, dalle 15 alle 17, nell’auditorium dell’Istituto, in piazza S. Giovanni in Laterano, per concludersi mercoledì 6 con una conferenza che prenderà il via alle 17. “Questo appuntamento sarà un’occasione per approfondire una visione della donna – spiega Congiunti – che non faccia riferimento solo alla mentalità occidentale, ma sappia ascoltare anche diverse esperienze di vita. Vorrei portare anche la mia esperienza più personale, di donna che insegna in una Università Pontificia ed ha una vita di famiglia, come moglie e madre di tre figli”. Per la docente, “è necessario considerare e studiare la realtà della donna, del femminile, mettendola in dialogo con la realtà dell’uomo, del maschile”. “La separazione di questi due mondi – rileva – è artificiale. I due sessi vivono infatti nella loro complementarità di ruoli, di funzioni, di rapporti interpersonali”.