Cei: Snpg, “Per mille strade” i giovani in pellegrinaggio. Un portale e una locandina per arrivare preparati all’incontro con Papa Francesco

Un portale e una locandina per arrivare preparati all’incontro con Papa Francesco, a Roma, l’11 e 12 agosto 2018. A mettere a punto il programma di avvicinamento all’evento, che anticipa di poche settimane il Sinodo Giovani di ottobre, è il Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg), guidato da don Michele Falabretti. “Per arrivare a questo grande appuntamento con il Papa, – spiega il responsabile – sarà importante vivere bene nelle diocesi e nelle regioni ecclesiali i singoli momenti, a partire dall’ascolto dei giovani attraverso la scuola, le parrocchie, i luoghi di aggregazione e un portale ‘www.velodicoio.it’, online da gennaio 2018, che vuole essere uno strumento per accendere l’ascolto. La Chiesa italiana si metterà in cammino da nord a sud fino ad arrivare a Roma. Migliaia di pellegrini in cammino per incontrare il Papa e consegnargli pensieri, preoccupazioni, riflessioni condivise in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre”. La locandina sarà distribuita a partire da gennaio in ogni regione, diocesi e parrocchia come invito al cammino che “riguarda tutti, ma soprattutto chi – come noi – ha a cuore i giovani, quelli dentro e fuori la Chiesa”. I principali appuntamenti segnati in calendario sono: 19-24 marzo l’assemblea presinodale, quando circa 300 giovani da tutto il mondo si incontreranno a Roma per confrontarsi sui temi del Sinodo e per arricchirne la riflessione; 25 marzo 32ª Gmg (che si celebra a livello diocesano); 3-10 agosto pellegrinaggi dei giovani in tutta Italia per giungere a Roma; 11 agosto ritrovo al Circo Massimo per la veglia con Papa Francesco e per vivere una notte bianca nel cuore di Roma con musica, spettacoli e incontri; 12 agosto la Messa in piazza San Pietro con Papa Francesco.