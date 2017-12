Papa Francesco: Angelus, “vicinanza” ai copti d’Egitto. Auguri a tutte le famiglie e per “una serena fine d’anno”. “Oggi è giorno di ringraziamento”

“Esprimo la mia vicinanza ai fratelli Copti Ortodossi d’Egitto, colpiti due giorni fa da due attentati a una chiesa e a un negozio nella periferia del Cairo”. Lo ha detto il Papa, al termine della recita dell’Angelus, riferendosi alle due tragedie dei giorni scorsi. “II Signore accolga le anime dei defunti, sostenga i feriti, i familiari e l’intera comunità, e converta i cuori dei violenti”, l’appello di Francesco. Poi “un saluto speciale alle famiglie qui presenti, e anche a quelle che partecipano da casa”: “la Santa Famiglia vi benedica e vi guidi nel vostro cammino”. “Non dimentichiamoci in questa giornata di ringraziare Dio per l’anno trascorso e per ogni bene ricevuto”, l’invito del Papa per la fine del 2017- “Ci farà bene oggi prenderci un pò di tempo per ringraziare di tutte le cose belle che abbiamo ricevuto”, ha proseguito a braccio, esortando i fedeli a ringraziare anche per le “difficoltà”. “Oggi è giorno di ringraziamento”, l’altra aggiunta a braccio. “A tutti auguro una buona domenica e una serena fine d’anno”, gli auguri finali: “Vi ringrazio ancora dei vostri auguri e delle vostre preghiere: continuate per favore a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!”.