Termometro politico: Istituto Ixè-Huffington Post, maggioranza di Centrodestra alla Camera e in Senato

La maggioranza sia alla Camera che in Senato sarebbe di Centrodestra, se si andasse oggi al voto. Lo segnala l’Istituto Ixè nella rilevazione effettuata per l’Huffington Post, registrando le intenzioni di voto per i collegi e la relativa assegnazione dei seggi in Parlamento alla data di oggi, sabato 30 dicembre. Alla Camera la coalizione composta da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia otterrebbe 292 deputati. Sarebbero 167 quelli del Movimento 5 Stelle e 138 quelli della coalizione di Centrosinistra, guidata dal Pd. Liberi e Uguali, lista guidata da Pietro Grasso, potrebbe contare su 29 seggi. Nella ripartizione territoriale dei collegi uninominali il Centrodestra otterrebbe 145 parlamentari, 51 il M5S, solo 35 il Centrosinista. Al Senato il quadro politico risulta analogo. Secondo la rilevazione Ixè, sarebbero 151 i seggi assegnati alla coalizione di Centrodestra, 83 quelli del Movimento 5 Stelle e 68 andrebbero al Pd. Solo 11 senatori sarebbero eletti nella lista di Liberi e Uguali.