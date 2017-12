Diocesi: Messina, lunedì 1° gennaio marcia per la pace e Messa con l’arcivescovo

Prima la marcia diocesana per la pace, subito dopo una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Giovanni Accolla. Sarà vissuta così nella diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela la Giornata mondiale della pace, lunedì 1° gennaio. Le iniziative, che rientrano nell’ambito del programma “Pace in tutte le terre”, sono promosse dall’arcidiocesi, dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Comunità islamica di Messina e da tante altre realtà associative della città. Alle 18, da piazza Cairoli partirà la “Marcia per la Pace”. Alle 19, nella chiesa di Santa Caterina sarà celebrata dall’arcivescovo la Messa per la pace nel mondo. Domenica 28 gennaio, invece, sarà la giornata della festa diocesana della pace di Azione Cattolica.