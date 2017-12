Diocesi: Lucca, lunedì 1° gennaio la tredicesima “Marcia insieme per la pace”

Sarà dedicata a “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, tema scelto da Papa Francesco per la celebrazione della 51ª Giornata mondiale della pace, la tredicesima edizione della “Marcia insieme per la pace” che si svolgerà a Lucca nel pomeriggio di lunedì 1° gennaio. A promuoverla, anche quest’anno, la Consulta delle aggregazioni laicali dell’arcidiocesi. L’appuntamento è fissato per le 16 presso la chiesa di S. Andrea, sede della Comunità di S. Egidio. Da qui prenderà il via, alle 16.30, la Marcia che sfilerà per le vie del centro cittadino fino alla cattedrale di san Martino. Con l’arcivescovo di Lucca, mons. Italo Castellani, parteciperanno anche religiosi e religiose di altre confessioni, le autorità cittadine, gli appartenenti a gruppi, movimenti e associazioni della Consulta delle aggregazioni laicali. In cattedrale, mons. Castellani presiederà alle 17 la celebrazione eucaristica per la pace al termine della quale la Commissione giustizia e pace dell’arcidiocesi distribuirà un libretto contenente il testo del messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale della pace e una raccolta di esperienze di accoglienza, protezione, promozione e integrazione di migranti e rifugiati sul territorio lucchese. “La conoscenza di belle esperienze come quelle proposte nel libretto – spiega la Commissione giustizia e pace – può essere un modo per aprire gli orizzonti e uscire dai luoghi comuni; ma può offrire anche occasioni o idee per conoscere proprio quegli amici e quelle amiche che Papa Francesco nel titolo del suo messaggio definisce in cerca di pace”.