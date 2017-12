Lunedì 1° gennaio, alle 18 nella cattedrale di san Marco a Latina, il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, presiederà la celebrazione eucaristica nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Nel corso della celebrazione sarà presentato alle autorità politiche e istituzionali pontine il messaggio di papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale della pace, che ha come tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”.