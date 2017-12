Diocesi: Cesena, lunedì 1° gennaio la “Marcia della pace” con testimonianze

Anche la diocesi di Cesena-Sarsina celebrerà lunedì 1° gennaio la 51ª Giornata mondiale della pace, dedicata al tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” che dà il titolo al messaggio scritto per l’occasione da Papa Francesco. A Cesena, come da consuetudine, si svolgerà la “Marcia della pace”. Il ritrovo è previsto alle 15 sul piazzale antistante la chiesa di san Domenico. La marcia prenderà il via alle 15.15 e percorrerà viale Mazzoni, via Battistini, via Rosselli, via Battisti, corso Mazzini, piazza Giovanni Paolo II, per giungere fino alla cattedrale. A seguire, verranno proposte alcune testimonianze.