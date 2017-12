“A Sua Immagine”: tre appuntamenti speciali per fine 2017 e inizio 2018. In evidenza: il dialogo tra mons. Zuppi e Guccini

Il programma d’informazione religiosa Rai e Conferenza episcopale italiana, “A Sua Immagine”, ci accompagna nel passaggio tra 2017 e 2018 con tre appuntamenti speciali.

Iniziamo da sabato 30 dicembre, alle ore 15.55 su Rai Uno. Tema della puntata è “Il Natale a Matera”: la conduttrice Lorena Bianchetti sarà nella cittadina della Basilicata, riconosciuta Capitale europea della cultura per il 2019, per mostrare il celebre presepe vivente ambientato tra i noti Sassi, patrimonio Unesco.

Alle 16.15, lo spazio “Le Ragioni della speranza”, appuntamento dedicato all’approfondimento del Vangelo della domenica: mons. Matteo Maria Zuppi, nuovo commentatore della trasmissione, incontrerà gli anziani di Porretta, nei pressi di Bologna, insieme al cantautore Francesco Guccini. Sarà questa anche l’occasione per un confronto aperto e libero sui temi della vita a partire dai testi delle canzoni di Guccini (sarà possibile rivedere tutta la puntata del sabato in replica domenica alle ore 6 su Rai Uno).

Domenica 31 dicembre, alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” si parlerà di “Vigili del fuoco: una scelta di vita”. Interverranno in trasmissione con Lorena Bianchetti il responsabile comunicazione in emergenza Corpo nazionale Vigili del Fuoco, Luca Cari, e il Vigile del fuoco di Amatrice, Lino Coltellese. A seguire, come di consueto alle 10.55, verrà mandata in onda la celebrazione della Santa Messa, trasmessa in diretta questa domenica dal Santuario S. Margherita in Cortona (AR). La regia tv è affidata a Dino Cecconi, il commento a Elena Bolasco. Al termine la linea passerà a piazza San Pietro, per seguire con “A Sua Immagine” l’Angelus di papa Francesco.

È dedicata invece alla Giornata mondiale della pace la puntata speciale di “A Sua Immagine” di lunedì 1° gennaio 2018, in onda alle ore 11.30 su Rai Uno. Il tema scelto è “Costruttori di pace”, in linea con il richiamo di papa Francesco. A intervenire in studio, insieme a Lorena Bianchetti, saranno Marilù Lucrezio (inviata del Tg1 Rai), Nello Scavo (scrittore e giornalista di “Avvenire”) e Marco Clementi (storico e inviato del Tg1 Rai). Ancora, in collegamento da Gerusalemme ci sarà padre Ibrahim Faltas, parroco della Città Santa e promotore dell’incontro tra religioni, mentre l’inviato Paolo Balduzzi racconterà la consueta Marcia della pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Terminerà la puntata l’Angelus di papa Francesco alle ore 12.

Il programma d’informazione religiosa “A Sua Immagine” è firmato per la Rai da Laura Misiti e per l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei da Gianni Epifani.