Chiesa: Unitalsi romana-laziale, a San Pietro per assistere malati e disabili durante Te Deum e Messa Epifania

Anche durante queste giornate di festività non si fermano le attività della sezione romana-laziale dell’Unitalsi, impegnata come sempre a svolgere servizio di assistenza per le persone ammalate e disabili durante gli eventi religiosi celebrati da Papa Francesco in piazza San Pietro. I volontari unitalsiani, infatti, saranno presenti con un proprio gazebo in piazza Sant’Uffizio domenica 31 dicembre per i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso delle ore 17, mercoledì 3 gennaio 2018 per la consueta udienza generale del Pontefice delle 10 e anche sabato 6 gennaio 2018 per la Messa dell’Epifania, che si svolgerà sempre alle ore 10. “In queste occasioni — dichiara Preziosa Terrinoni, presidente Unitalsi romana-laziale — sono tante le persone che vogliono essere accanto a Papa Francesco per celebrare insieme a lui le festività. Il nostro desiderio è che tutti possano avere questa opportunità e così i nostri volontari saranno sempre presenti per accogliere e aiutare i disabili e chiunque si trova in condizione di difficoltà, in modo da permettere loro di vivere questi momenti speciali insieme al Pontefice”.