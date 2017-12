Capodanno: Coldiretti, in vacanza 4,5 milioni di italiani. L’80% nel nostro Paese

Saranno 4,5 milioni gli italiani che trascorreranno il Capodanno fuori casa, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che resta in Italia l’80% dei vacanzieri. A pesare sulle destinazioni – sottolinea Coldiretti – sono i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano quest’anno la scelta delle vacanze di più di un italiano su cinque (22%). Tra questi il 42% ha scelto di non andare in Paesi esteri considerati a rischio e il 36% di evitare le grandi città. Il 71% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto, solo il 25% preferisce l’albergo mentre tengono le formule alternative. Sul podio delle destinazioni – continua Coldiretti – salgono con il 33% le località d’arte seguite con il 20% dalla montagna e dalle terme con il 16% i mentre l’8% fa rotta in campagna. A far preferire l’agriturismo a fine anno è certamente la buona tavola, ma anche la garanzia di riposo e di tranquillità lontano dalle preoccupazioni per i recenti attentati terroristici. Il budget stanziato per le vacanze di fine anno – conclude Coldiretti – è di 412 euro per persona con un calo del 10% rispetto allo scorso anno.