Vescovi Germania: il 2018 sarà dedicato alla famiglia. “Insieme per sempre. Sul cammino del matrimonio sacramentale”

“Insieme per sempre. Sul cammino del matrimonio sacramentale” sarà nelle diocesi e nelle parrocchie tedesche il tema della domenica della famiglia, il 31 dicembre prossimo, ma accompagnerà la Chiesa in Germania per tutto il 2018. Un sussidio pastorale, con lo stesso titolo, è stato pubblicato in risposta alla richiesta di Papa Francesco nella Amoris laetitia di un maggiore coinvolgimento della comunità cristiana nell’accompagnamento delle coppie al matrimonio. Il fascicolo, diviso in quattro parti, presenta alcune “riflessioni, impulsi e ispirazioni” con alcune esperienze già in atto; offre del materiale per comprendere “che cosa è il matrimonio cristiano”; predispone del materiale per preghiere e celebrazioni sul tema del matrimonio e raccoglie una serie di link e risorse ulteriori disponibili in Germania. “L’intensa discussione che si è svolta quest’anno in relazione all’apertura del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso” scrive nell’introduzione al sussidio il presidente della Commissione dei vescovi tedeschi per il matrimonio e la famiglia, l’arcivescovo di Berlino Heiner Koch, “ha mostrato che la nostra concezione di matrimonio sacramentale non è compreso da molti”; per questo si è messo a disposizione del materiale, affinché, a partire dalle parrocchie, ci si confronti con un tema che “non può più essere dato per scontato”. Una delle difficoltà è mantenere saldo il legame tra magistero della Chiesa sul matrimonio e prassi: “Già da molto tempo ci sono proposte di preparazione al matrimonio nelle (arci)diocesi le cui forme e contenuti devono affrontare le sfide di una società che cambia, nella preoccupazione di incontrare le persone nelle loro rispettive situazioni di vita”, scrive ancora Koch.