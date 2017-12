Usura: mons. D’Urso (Consulta nazionale), nel 2018 prosegue impegno di contrasto. Leggi ancora inadeguate

“Siamo destinati a restare senza un futuro di grandi speranze se i nostri decisori politici in procinto di essere eletti non intraprendono orientamenti economici più etici, sociali e solidali per le future generazioni”. Non ha dubbi mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura stilando un bilancio del 2017, “anno difficile” in cui i centri di ascolto delle 30 Fondazioni antiusura riunite nella Consulta hanno continuato ad alleviare le ferite della crisi sulla pelle dei più poveri, costretti a indebitarsi, anche a usura. Per il sacerdote le Fondazioni devono “continuare ad assumere il ruolo di pungolatore nei confronti delle istituzioni pubbliche” affinché si sentano sollecitate ad “assicurare risposte concrete”, ma “il livello di allerta nei confronti del male dell’usura contro cui combattono da quasi 25 anni deve essere sempre elevato, professionalmente e al passo con i tempi”. Per questo la Consulta continuerà il percorso di contrasto all’azzardo con tutti i mezzi. La “Riforma del settore dell’azzardo” approvata il 7 settembre scorso, sostiene D’Urso, “non apporta al sistema nazionale alcuna riduzione del consumo di azzardo che è una delle principali cause ancora intercettata dalle Fondazioni Antiusura del sovrindebitamento di tante famiglie italiane”. Anche la legge di bilancio “non accenna ad alcuna sostanziale inversione di tendenza” mentre la legge 108/96 di sostegno alle vittime di usura “non risponde ancora adeguatamente alle esigenze delle persone in usura; è anche palesemente anticostituzionale all’art. 14 perché non tutela con pari dignità le vittime, in particolare sono esonerate dai sostegni economici dello Stato gli operatori non commerciali”. Su questo fronte è attivo un comitato di studio in seno al Comitato nazionale antiusura e antiracket. Questi, conclude D’Urso, “sono semi di speranza che mi auguro continuino a crescere per sollevare dall’indigenza i poveri e le persone indebitate e usurate”.