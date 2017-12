Giornalisti: Ucsi Sardegna, domani Te Deum a Cagliari presieduto dall’arcivescovo Miglio

Come da tradizione, l’Unione cattolica della stampa italiana della Sardegna celebra il Te Deum di ringraziamento di fine anno per i giornalisti, gli operatori della comunicazione ed i rispettivi familiari. La celebrazione eucaristica è prevista per venerdì 29 dicembre alle 11 nella casa provinciale delle Figlie della Carità in via dei Falconi a Cagliari. Il rito sarà presieduto dall’Arcivescovo di Cagliari monsignor Arrigo Miglio e sarà preceduto dalla proiezione di un breve filmato sulla vita e l’opera di suor Teresa Tambelli, per cui è in corso il processo di beatificazione, Figlia della Carità, la cui azione nel quartiere cagliaritano della Marina dal 1907 al 1964 è stata guidata dall’alto valore della carità e dalla vicinanza ai più bisognosi. Al termine della celebrazione ci sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di fine anno e di un proficuo inizio del 2018.