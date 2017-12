Famiglia Cristiana: sul numero in edicola intervista in esclusiva con Gessica Notaro nominata “Italiana dell’anno”

Gessica Notaro, la giovane vittima di stalking sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel gennaio 2017, è stata scelta da “Famiglia Cristiana” come “Italiana dell’anno”, il riconoscimento che il settimanale assegna a fine dicembre per il contributo dato all’immagine del Paese e all’esempio dato per tutti i cittadini. Gessica, spiega il direttore Antonio Rizzolo nell’editoriale del numero 53, interamente dedicato, oltre che a Gessica, al riepilogo dei principali avvenimenti del 2017 e alle domande che ci poniamo su come sarà il 2018, è stata scelta “non per la violenza che ha subito, ma per il coraggio con cui l’ha affrontata”. Un coraggio mostrato “a spalle dritte e testa alta” come spiega lei stessa nella lunga intervista concessa in esclusiva alla giornalista del settimanale Elisa Chiari. “Quale italiana dell’anno se non lei”, prosegue l’editoriale, “in un 2017 in cui di violenza contro le donne si è parlato tanto, dimostrando che c’è ancora della strada da fare: per non banalizzare, per migliorare la sensibilità degli operatori di diritto, per non sottovalutare i segnali che possono essere di pericolo?”. “Chi” conclude Rizzolo, “se non lei che ciononostante testimonia anche una grande fede e il desiderio di rendersi utile agli altri? Per tutto questo lei: Gessica Notaro”.