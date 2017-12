Diocesi: Trento, il 1° gennaio giornata di preghiera e riflessione per la pace con l’arcivescovo Silvano Tomasi

“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. E’ il tema scelto da Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale della pace, in calendario il 1 gennaio 2018. “Voglio ancora una volta ricordare – sottolinea Bergoglio nel suo messaggio – gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati”. Nella Giornata della pace a Trento si rinnova l’evento di riflessione e preghiera promosso dalla diocesi, attraverso la Commissione pastorale sociale, giustizia e pace, custodia del Creato. L’appuntamento è alle 15.30 nella chiesa del S. Cuore (ogni anno una parrocchia diversa) per ascoltare la testimonianza dell’arcivescovo Silvano Tomasi, del Dicastero Pontificio per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, grande esperto sul tema delle migrazioni e della mediazione di pace tra nazioni in guerra. Alle 16.45 partirà la fiaccolata fino alla cattedrale, dove alle ore 17.30 è in programma la veglia di preghiera per la pace presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi. Anima il Minicoro di Rovereto. Le offerte raccolte in Duomo saranno interamente devolute alle opere segnalate da mons. Tomasi. Oltre alla sfida dei migranti, la Chiesa trentina invita, nella Giornata della pace 2018, a ricordare anche i 100 anni della fine della prima guerra mondiale e a vivere tale anniversario come appello incondizionato alla pace e alla non-violenza.