Diocesi: Rieti, a Leonessa il Terzo Meeting dei Giovani

Si svolgerà a Leonessa, dal 5 al 7 gennaio, il terzo Meeting dei Giovani di Rieti, tradizionale appuntamento di inizio d’anno della diocesi reatina che vedrà i partecipanti confrontarsi sulla prospettiva del Sinodo dei vescovi sui giovani, previsto a ottobre 2018, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. E come nel 2016 a Greccio e nel 2017 ad Amatrice, ci saranno diversi ospiti che aiuteranno i giovani a entrare nel vivo del confronto. Si parte venerdì 5 gennaio con Arturo Mariani (22 anni, scrittore e calciatore della nazionale italiana mutilati) e Monica Boggioni (19 anni, nuotatrice paraolimpica, campionessa del mondo nei 50 e 100 m stile libero). Con loro il discorso sullo sport, e non solo, visto come scelta “sorprendente”, che insegna anche a vivere, che dà forza e determinazione, e che toglie anche qualche soddisfazione. Il secondo giorno sarà invece dedicato alle scelte “estreme”: a quella della clausura in monastero, ma anche a quella per una agricoltura “radicale”, che accetta pochi compromessi, fatta da Devis Bonanni con il suo progetto di vita. Un’avventura iniziata mettendo in piedi un piccolo orto senza avere alcuna esperienza, seguendo l’esigenza di un rapporto diretto con la natura. Un’esperienza che lo ha portato, a 23 anni, ad abbandonare il suo lavoro di tecnico informatico per diventare contadino, ciclista, boscaiolo sugli alpeggi della Carnia, dando origine a un singolare stile di vita fuori dagli schemi convenzionali. La giornata conclusiva del Meeting, domenica 7 gennaio, vedrà invece protagoniste le scelte coraggiose di don Maurizio Patricello, parroco della “Terra dei fuochi”, e di Federica Angeli, la giornalista de “La Repubblica”, che vive da alcuni anni sotto scorta assieme alla sua famiglia per le sue inchieste sulla mafia del litorale romano, per le quali è stata più volte minacciata di morte.