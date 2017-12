Diocesi: Pistoia, 1° gennaio vescovo Tardelli consegna a sindaci messaggio Papa per Giornata pace

Nella diocesi di Pistoia il 2018 inizierà con l’incontro del vescovo Fausto Tardelli con le istituzioni, in occasione della giornata mondiale della pace. È questa la nuova consuetudine che il vescovo e la diocesi vogliono introdurre a partire dall’appuntamento del prossimo 1° gennaio. Il vescovo Tardelli ha voluto invitare i sindaci del territorio diocesano e le istituzioni per consegnare loro in forma simbolica il messaggio del Santo Padre dedicato a questa giornata speciale. La consegna del messaggio avrà luogo a Pistoia, nel salone dell’Arazzo Millefiori all’interno antico Palazzo dei Vescovi, lunedì 1° gennaio 2018 a partire dalle 17. A seguire, mons. Tardelli celebrerà la Messa nella cattedrale di San Zeno. La giornata – istituita da Paolo VI nel 1968 e giunta alla cinquantunesima edizione – è il momento per riflettere sul tema della pace in tutte le sue sfaccettature. Tanti, ricorda un comunicato della diocesi, “i temi affrontati nel corso degli anni dai Pontefici: dalla salvaguardia del creato ai problemi di coscienza, dalla tutela delle minoranze al tema dello sviluppo e lotta alla povertà”. Papa Francesco quest’anno ha dedicato il suo messaggio al tema delle migrazioni: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, indicando “quattro pietre miliari per l’azione” nei verbi che propongono anche una strategia: accogliere, proteggere, promuovere ed integrare.