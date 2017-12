Diocesi: Assisi, il 30 dicembre il cammino sui luoghi di Francesco e Chiara

Si concluderà con la visita guidata del vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, nella sala della Spogliazione e nei luoghi più caratteristici del Palazzo vescovile, il cammino inserito nel programma dell’iniziativa “Natività Assisiate 2017”, organizzata da Giampiero Italiani di Assisium con il patrocinio della diocesi, del Comune di Assisi e la collaborazione di diversi enti. Appuntamento sabato 30 dicembre alle 14:45 presso il parcheggio di piazza Matteotti con partenza alle 15 dall’Orto degli Aghi dove è allestito ed è visitabile un presepio a grandezza naturale con gli abiti delle Parti del Calendimaggio. Il cammino sarà accompagnato da letture e animazioni festanti attraverso giardini, vicoli e sagrati della città Serafica nei luoghi di Francesco e Chiara. Durata prevista circa 3 ore. Altri appuntamenti da non perdere all’Orto degli Aghi sono in programma lunedì 1 gennaio con una meditazione a cura di alcune comunità religiose femminili di Assisi e sabato 6 gennaio dalle 10 alle 17, giorno dell’Epifania, quando i bambini potranno avvicinarsi alla culla di Gesù e fare il loro selfie con il Bambinello. La Natività Assisiate dei piccoli si concluderà in piazza del Comune con la festa curata dalla Pro Loco di Assisi. Info: email: lab@assisium.it.