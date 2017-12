Azione Cattolica: domani gemellaggio dei giovani delle diocesi di Capua e Cerreto Sannita

Domani, venerdì 29 dicembre, dalle ore 10:30 si terrà a Cerreto Sannita il gemellaggio tra i settori Giovani dell’Azione cattolica della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e di quella dell’arcidiocesi di Capua. “Giovani in uscita 2017” sarà l’occasione per incontrare tantissimi giovani in arrivo da un’altra realtà della Campania. Si comincerà con la visita del santuario della Madonna delle Grazie, seguita alle 11 da un incontro con il vescovo Mimmo Battaglia presso il Seminario diocesano. Dopo il pranzo al sacco condiviso, verrà vissuto un altro momento di fraternità fino alle 16.30. Non è prevista nessuna quota di iscrizione e i trasporti saranno autonomi, a cura di ciascun gruppo parrocchiale che vorrà partecipare. Per info e iscrizioni, è possibile rivolgersi ai responsabili Giovani parrocchiali o diocesani.