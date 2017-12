Scenari globali: Ispi, “Il mondo che verrà”, dieci domande sul 2018

La copertina del dossier Ispi

“Il mondo che verrà: 10 domande per il 2018” è il titolo dell’ampio dossier (42 pagine) che Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, pubblica con analisi e focus sui grandi temi globali. “Il mondo del 2017 ha assistito a grandi ‘inizi’ (anche se non sempre nuovi) e a grandi ‘conclusioni’ (anche se non sempre definitive). È stato l’anno – vi si legge – dell’insediamento di Trump e della disfatta, quella territoriale, dell’Isis; dell’ascesa di un impetuoso principe ai vertici della monarchia saudita e dell’elevazione di Xi Jinping a leader indiscusso di una Cina sempre più potente; è stato l’anno in cui in Europa, che ha perso un pezzo, è divampato l’indipendentismo e in cui i populismi sono stati sconfitti alle urne”. L’anno, il 2017, “in cui l’economia globale è tornata a crescere, ma anche quello delle minacce di Kim Jong Un e dell’esodo biblico dei Rohingya in Myanmar. Ma cosa ci aspetta nel 2018?”. A questo interrogativo, l’Ispi ha voluto dedicare un dossier speciale, intitolato appunto “Il mondo che verrà”, questa volta sviluppato in dieci domande, accompagnate da sei focus (ciascuno dei quali trattato da un esperto in materia). Corea del nord, sarà guerra?, è la prima domanda del dossier (disponibile su www.ispionline.it). Gli altri interrogativi riguardano il Medio Oriente, Gerusalemme capitale, il terrorismo, la Russia (Putin dopo Putin?), migrazioni, Brexit, sicurezza e difesa europea, Trump e protezionismo, Africa (speranze disilluse?).