Papa Francesco: udienza, accolto da 7mila fedeli, benedice Bambinelli del presepe

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa è arrivato intorno alle 9.25 in Aula Paolo VI dove lo attendevano circa 7 mila persone per l’udienza generale del mercoledì. Percorrendo il corridoio centrale, Francesco è stato festosamente accolto dai presenti assiepati lungo le transenne, tra cui alcuni turisti giapponesi. Tra i doni ricevuti alcuni disegni offerti da diversi ragazzi, alcuni dei quali gli hanno porto dei Bambinelli da benedire. Come sempre il Pontefice, apparso sorridente e a volte divertito, ha baciato e benedetto i bambini più piccoli. Immancabili le foto e i “selfie” e l’ormai abituale “scambio dello zucchetto”.