Palermo: dal mare arriverà un Bambinello nero per il presepe dei migranti

Un Bambinello nero arriverà dal mare domani, giovedì 28 dicembre, al porto di Palermo, nel giorno di un nuovo sbarco di migranti a Pozzallo. Dono di una famiglia dello Sri Lanka, sarà portato a riva da una motovedetta della Guardia costiera e sarà deposto nella barca del “presepe dei migranti”, allestito nella chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella. Attorno, sono state installate le tele sul dramma della migrazione dipinte dall’artista Gaetano Porcasi, in memoria delle vittime delle traversate. La processione, che condurrà fino alla chiesa, inizierà, alle 17, nel Lungomare dei migranti, alla Cala. Dopo un momento di preghiera, mons. Guerino Di Tora, presidente della Fondazione Migrantes e della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei, salirà sulla motovedetta che porterà il Bambinello nero fino al porto di Palermo. Ad accoglierlo, danze tradizionali Tamil e siciliane e il Coro delle voci bianche e arcobaleno del Teatro Massimo. Dopo l’arrivo, il Bambinello sarà portato in processione fino in piazza Olivella, nei pressi della chiesa in cui sarà deposto. Lì alcuni migranti che si sono integrati nel capoluogo siciliano pronunceranno le loro testimonianze.