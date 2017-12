Natale: mons. Ortiga (Braga), “un incontro generatore di speranza”. Attivato un servizio di sostegno alle famiglie

In occasione della celebrazione natalizia, l’arcivescovo di Braga ha affermato che “il Natale è un incontro generatore di speranza, legato alla famiglia, all’umanità, ed ai giovani, i quali devono poter costruire una società di valori”. In tal senso, quest’anno l’arcidiocesi ha organizzato un apposito servizio di sostegno alle famiglie nelle quali esistono difficoltà di convivenza, conflitti, divisioni e separazioni. “Alla stessa società, chiedo che non disilluda la speranza dei giovani: non permettiamo che questo momento festivo perda il proprio incanto, quella forza e quell’energia che esigono un impegno reale” – ha aggiunto mons. Jorge Ortiga. Infine, ha voluto ricordare ai fedeli che “esistono momenti unici nella vita, pieni di mistica e di sfumature, che attivano la memoria collettiva e personale, le quali, insieme, creano identità”.