Diocesi: Trapani, da oggi al 30 dicembre il Villaggio solidale del Natale

Sulla scia delle iniziative proposte lo scorso anno in collaborazione con Comitato delle donne (promotore), Caritas diocesana di Trapani, Ente Luglio musicale, si apre questo pomeriggio presso Villa Margherita di Trapani il Villaggio solidale del Natale (fino al 30 dicembre): spazio ed esperienza di condivisione e cooperazione tra diverse realtà associative del territorio con al centro i più piccoli, con i quali sperimentare il senso di comunità, di condivisione e di uguaglianza anche con chi rimane indietro o ne ha più bisogno. A tutti i bambini saranno dedicati momenti di animazione e di intrattenimento, laboratori con attività artistiche, momenti di festa. L’ultimo giorno il Villaggio si farà itinerante per le vie del centro storico con zampognari e, naturalmente, Babbo Natale per donare gioia e caramelle a tutti i bambini. Per aumentare la forza solidale dell’iniziativa saranno allestiti anche degli stand per la vendita di lavori creati dai disabili della Casa “Domenico Amoroso” della Caritas diocesana insieme ai giovani volontari in servizio civile. Verranno inoltre allestiti alcuni punti in tema natalizio realizzati dai volontari in servizio civile con materiale di riciclo. Uno stand sarà adibito alla promozione e sensibilizzazione su volontariato e servizio civile. Presenti il Comitato delle donne, “Trapani per il futuro” e l’Accademia delle belle arti “Kandinskij” che hanno donato insieme a Caritas gli oltre 200 doni per i bambini.