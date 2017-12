Diocesi: Mazara del Vallo, al via oggi il convegno della pastorale giovanile

Si svolgerà oggi e domani a Marsala il primo convegno di pastorale giovanile della diocesi di Mazara del Vallo, al termine dei Cantieri condotti nelle diverse parrocchie. A organizzarlo, il Servizio diocesano, che ha pensato iniziative in alcuni punti della città. Il via, alle 16, con la presentazione del progetto educativo “Abitare con i giovani”, con don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, e con don Giuseppe Inglese, responsabile diocesano. Dalle 20, nella chiesa del Collegio, il momento della socializzazione con la cena e la musica dal vivo. Alle 22, nella chiesa madre, invece, il vescovo, mons. Domenico Mogavero, presiederà la veglia di preghiera “Rabbi dove abiti? Vieni e vedi”. Domani, dalle 9,30, spettacolo e musica col contest group talent con la Revival band e don Alessandro Palermo. Dalle 11,30, nella chiesa madre, l’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, presiederà la Messa e consegnerà agli educatori il progetto educativo 2017-2021.