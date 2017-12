(L'Osservatore Romano)

Giovedì scorso, 21 dicembre 2017, come ogni anno, Papa Francesco si è recato al monastero “Mater Ecclesiae” in Vaticano, per porgere gli auguri per il Santo Natale al Papa Emerito Benedetto XVI. L’incontro è durato circa mezz’ora. Ne ha dato notizia oggi la sala stampa vaticana.