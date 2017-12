Papa Francesco: Angelus, “messaggio di Gesù sfida il potere religioso mondano”. No a “risentimenti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso mondano e provoca le coscienze”. Ne è convinto il Papa, che nell’Angelus della festa di santo Stefano, colui che “mise in crisi i capi del suo popolo”, si è soffermato sul legame “molto forte” che esiste tra la vicenda di quest’ultimo e il messaggio del Natale. “Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità, rinunciare a pensare come prima, cambiare, convertirsi”, le parole di Francesco dedicate alla portata rivoluzionaria della nascita del Salvatore: “Stefano è rimasto ancorato al messaggio di Gesù fino alla morte”, ha aggiunto a proposito del martirio. A riprova di ciò, il Papa ha citato le ultime preghiere di Stefano – “Signore Gesù, accogli il mio spirito” e “Signore, non imputare loro questo peccato” – definendole una “eco fedele” di quelle pronunciate da Gesù sulla croce: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” e “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. “Quelle parole di Stefano sono state possibili soltanto perché il Figlio di Dio è venuto sulla terra ed è morto e risorto per noi”, ha fatto notare Francesco: “Prima di questi eventi erano espressioni umanamente impensabili”. “Stefano supplica Gesù di accogliere il suo spirito”, ha proseguito il Papa: “Cristo risorto, infatti, è il Signore, ed è l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, non soltanto nell’ora della nostra morte, ma anche in ogni istante della vita: senza di lui non possiamo fare nulla”. “Anche noi, davanti a Gesù Bambino nel presepio, possiamo pregarlo così”, il consiglio di Francesco: “Signore Gesù, ti affidiamo il nostro spirito, accoglilo, perché la nostra esistenza sia davvero una vita buona secondo il Vangelo”. “Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi”, ha assicurato il Papa: “Egli è la fonte dell’amore, che ci apre alla comunione con i fratelli, rimuovendo ogni conflitto e risentimento”. “Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti, fanno tanto male e ci fanno tanto male”, ha aggiunto a braccio: “E Gesù rimuove tutto questo: questo è il miracolo di Gesù”. “Chiediamo a Gesù, nato per noi, di aiutarci ad assumere questo duplice atteggiamento di fiducia nel Padre e di amore per il prossimo”, la preghiera finale: “È un atteggiamento che trasforma la vita e la rende più bella e fruttuosa”, aiutandoci a “diventare suoi coraggiosi testimoni, pronti a pagare di persona il prezzo della fedeltà al Vangelo”.