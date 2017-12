Natale: mons. Santucci (Massa Carrara), “incomprensibile per chi ama il mondo e deride la debolezza”

“Il Natale è incomprensibile per chi ama il mondo e deride la debolezza, la piccolezza. Il Natale è la forza e l’incoraggiamento per chi ama la vita bella del Vangelo”. Lo scrive mons. Giovanni Santucci, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, nel suo messaggio per il Natale ai fedeli della diocesi. Secondo il vescovo, il Natale è “l’occasione per stare insieme, trovarci davanti a una mangiatoia diventata culla di Gesù, il Figlio di Dio che è nato bambino nella grotta di Betlemme”. “Dio, per salvare l’uomo dal suo male, dal suo peccato – spiega – sceglie di farsi bambino, bisognoso di tutto”. “Saranno proprio i piccoli, i semplici, i poveri ad accoglierlo, ad ascoltarlo, a diventare suoi discepoli”.