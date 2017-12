Natale: mons. Piemontese (Terni) a pranzo con 130 poveri e stranieri in episcopio

Per il 17° anno consecutivo le porte della curia vescovile di Terni sono state aperte, ieri, per accogliere circa 130 ospiti, assistiti dalle associazioni caritative della diocesi, nella casa del vescovo per il pranzo di Natale. Assieme a mons. Giuseppe Piemontese si sono sedute ai tavoli, addobbati con le decorazioni preparate dagli studenti dell’istituto comprensivo Einuadi di Narni e Amelia, intere famiglie, alcune con numerosi bambini e persone sole: anziani, immigrati, senza fissa dimora e una rappresentanza della comunità ucraina e filippina, serviti da una trentina di volontari. Ad accogliere all’ingresso dell’episcopio i partecipanti al pranzo, mons. Piemontese e il sindaco di Terni, Leopoldo di Girolamo, che ha portato il suo saluto e alcuni doni per il pranzo. “Un bell’incontro di festa, amicizia e condivisione – ha detto il vescovo – per non far sentire nessuno solo ed escluso proprio nel giorno in cui Gesù nasce per donare il suo amore a tutti. Tra noi ci sono tanti bambini, anziani e famiglie straniere, siamo come una grande famiglia che mostra il volto bello dell’amore e della solidarietà tra tutti, senza distinzione alcuna. Celebriamo il Natale insieme familiarmente con una speranza e preghiera per tutti perché le preoccupazioni possano essere alleviate e superate con la solidarietà e vicinanza degli altri”.