Natale: mons. Bodo (Saluzzo), “è la festa dei genitori che stanno dalla parte della creazione”

“Il Natale è la sorprendente rivincita della vita. Dio non si rivela come il forte, il potente, il grande; ma come il bimbo, il fragile. Per questo il Natale è la festa dei piccoli”. Lo scrive mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, nel suo messaggio alla diocesi per il Natale . “È la festa dei genitori che credono nella loro straordinaria chiamata a stare dalla parte della creazione e non della morte; dalla parte di Dio e non degli idoli di turno. Ma occorre restituire al Natale questo volto della vita, per rinnovare dentro ciascuno l’esperienza dello stupore e del cuore semplice”. Il vescovo poi ricorda chi sono le persone che stanno nella grotta, a Betlemme. “C’è gente che non conta; c’è il freddo della notte. Ma c’è un clima di festa. Il Natale è davvero la festa dell’umanità”. Subito dopo, pone un interrogativo. “Attorno alla nostra tavola c’è la sedia vuota per un fratello?”. Ed ecco l’invito. “Il Natale riporti in ogni casa la gioia di una speranza incoraggiante, di una pace vera, di una solidarietà fraterna”.