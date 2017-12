Natale: mons. Battaglia (Cerreto Sannita) in visita agli ammalati, “scendiamo dalle stelle delle nostre comodità”

“La vita ha, in ogni momento, valore, dignità e senso”. Lo ha detto il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Domenico Battaglia, che nei giorni scorsi ha fatto visita a poveri, sofferenti e anziani. Si è recato in strutture mediche e presso le famiglie più fragili. A partire dall’Unità operativa di Salute mentale di Bucciano e dalla clinica “Maugeri” di Telese Terme, dove ha presieduto una celebrazione eucaristica. “Il Signore non ci libera dalle tempeste – ha ricordato il vescovo –, ma ci dà la forza per affrontarle”. La visita è poi continuata nei centri per anziani “Il Cervillo”, “Villa Lina” e la Casa “San Filippo Neri” di Guardia Sanframondi e nel Centro “De Nicola” di Cerreto Sannita. Da lì mons. Battaglia ha rivolto a tutti l’invito a “scendere sempre più spesso, e non solo nelle feste comandate o per prassi, dalle stelle delle nostre comodità, dalle stelle del nostro restare seduti a guardare, dalle stelle del nostro rinserrarci in prigioni di calcolo e di convenienza”.