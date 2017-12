Natale: Comunità Sant’Egidio, “ai pranzi con i poveri 60mila persone in Italia”

In Italia hanno partecipato ai pranzi di Natale, organizzati da Sant’Egidio, “circa 60mila persone in più di 100 città” e “oltre 200mila in una settantina di Paesi di tutti i continenti”. Lo comunica con una nota la Comunità di Sant’Egidio, che anche quest’anno ha alleviato la solitudine dei più poveri con “tavolate in cui si confonde chi aiuta e chi viene aiutato”. “Da Santa Maria in Trastevere, a Roma, dove è cominciata questa tradizione, alle periferie africane e latinoamericane: i pranzi di Natale di Sant’Egidio hanno conosciuto quest’anno migliaia di invitati: senza dimora, anziani soli, immigrati, tra cui i profughi venuti con i corridoi umanitari, i detenuti e i bambini di strada delle periferie del Sud del mondo”. Numerosi anche gli appuntamenti in 18 carceri italiane, “in 55 penitenziari per 5.500 detenuti. Oggi, martedì 26 dicembre, appuntamento a Regina Coeli.