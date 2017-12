Natale: Coldiretti/Ixè, un italiano su cinque non ha fatto regali. Spesi circa 4,6 miliardi

Anche piccoli, ma quasi obbligatori. Sembra essere confermata la tradizione del regalo a Natale. Che in ogni caso vale miliardi di euro che si aggiungono a quelli spesi per il cibo.Stando ad una indagine Coldiretti/Ixè, il valore stimato dei regali scartati in queste ore arriverebbe a circa 4,6 miliardi. Mentre solo un italiano su cinque (18%) non avrebbe fatto regali. Guardando alle somme spese emerge comunque una situazione economica molto sbilanciata. Oltre l’80% della popolazione infatti, ha comunque scelto di spendere per acquistare regali sotto i 300 euro complessivamente. In particolare il 42% delle famiglie avrebbe stanziato sotto i 100 euro per effettuare i regali, il 40% tra i 100 e i 300 euro. Solo meno del 20% ha potuto dedicare agli acquisti più di 300 euro; e solamente il 2% di quest’ultima parte ha speso più di mille euro. Abbigliamento e accessori, prodotti alimentari e giocattoli salgono nell’ordine sul podio dei regali più scelti insieme a libri e musica, articoli per la casa e tecnologia. Si conferma anche quest’anno – aggiunge la Coldiretti – una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici a partire dall’enogastronomia.