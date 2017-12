Papa Francesco: gli auguri “Urbi et orbi”

Dopo il tradizionale messaggio natalizio “Urbi et orbi”, il Papa – dalla loggia centrale della basilica vaticana – ha fatto gli auguri di Buon Natale alle decine di migliaia di fedeli presenti oggi in piazza San Pietro, in una splendida giornata romana di tramontana. “A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, e a quanti da diversi Paesi siete collegati attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione, rivolgo il mio cordiale augurio”, le parole di Francesco: “La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Buon Natale!”. Accanto a Papa Francesco, durante gli auguri e la benedizione “Urbi et orbi”, c’erano i cardinali Leonardo Sandri e Prosper Grech.