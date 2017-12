Natale: mons. Sacchi (Casale Monferrato), “la sua luce entri nel cuore di tutti”

“La luce del Natale entri nel cuore di tutti”. È l’augurio rivolto dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, nel videomessaggio registrato in occasione del Natale. Il vescovo sottolinea “il messaggio straordinario del Natale: Dio scende nella nostra storia per amare, per servire e, soprattutto, per fare dono della sua vita”. “Un Dio nella fragile carne di un bambino – aggiunge – da accogliere, quasi da prendere in braccio”. Ma “spesso – ammonisce mons. Sacchi – abbiamo ridotto il Natale di Gesù ad una bella fiaba. Una bella storia che raccontiamo e che ha messo in piedi la corsa agli acquisti e tante realtà che non c’entrano nulla con il Natale”.

“Il Natale – prosegue – ci ricorda che ‘per loro non c’era posto’. Non avevano alloggio, come per tanti oggi non c’è posto nel mondo secondo le logiche di questo mondo”. Allora “se vogliamo veramente celebrare l’autentico Natale di Gesù, non quello consumistico che abbiamo creato, dobbiamo vivere ciò che Lui è venuto ad insegnarci: l’amore e il dono della vita”. “Il Natale – rileva il vescovo – viene ancora una volta per ricordarci le cose più importanti della vita che sono l’attenzione agli altri, la condivisione, la fraternità”. Mons. Sacchi conclude con un augurio: “Il Natale porti la pace, porti la luce là dove ci sono tante oscurità, dove ci sono situazioni difficili. Porti soprattutto l’amore, la condivisione, la gioia di stare insieme. Penso alle persone sole, a quelle che stanno attraversando momenti difficili, a tante famiglie provate da situazioni di malattia, di sofferenza, di lutto, di morte. La luce del Natale di Gesù entri nel cuore di tutti”.