Natale: il Sir trasmetterà in diretta streaming le celebrazioni presiedute da Papa Francesco

Tutte le celebrazioni natalizie, presiedute da Papa Francesco, in diretta streaming su agensir.it. Il Sir le trasmetterà sul proprio sito, in collaborazione con Vatican Media, a partire dalla Messa della Notte di Natale, domenica 24 dicembre. Il Papa la celebrerà nella Basilica di San Pietro, dalle 21,30. E da lì partirà la prima diretta. Un servizio che si rinnoverà nel giorno di Natale, lunedì 25, alle 12, quando, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, Francesco pronuncerà il suo messaggio natalizio e impartirà la benedizione “Urbi et Orbi”. Altro appuntamento, domenica 31 dicembre, alle 17, con la celebrazione dei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, ai quali seguiranno l’esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell’inno “Te Deum”, a conclusione dell’anno civile, e la benedizione eucaristica. Online l’indomani, lunedì 1°gennaio, anche la Messa, che il Papa celebrerà nella Giornata mondiale della Pace sul tema: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Ultimo appuntamento, sabato 6 gennaio, alle 10, con la Messa nella solennità dell’Epifania.