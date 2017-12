Televisione: la messa presieduta da Papa Francesco nella Notte di Natale trasmessa nel formato Ultra Hd 4K

foto SIR/Marco Calvarese

Ultimi preparativi in Vaticano per la messa della Notte di Natale presieduta da Papa Francesco, in programma domani sera, a partire dalle 21.30, nella basilica di san Pietro. “La celebrazione, prodotta da Vatican Media sotto l’egida della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, verrà diffusa in mondovisione attraverso i consueti circuiti. Parallelamente – si legge in una nota – sarà trasmessa live in chiaro via satellite anche nell’innovativo formato Ultra Hd 4K grazie alla collaborazione di un gruppo di aziende di caratura mondiale composto da Eutelsat, Globecast, Sony, Rai e Tivùsat. Quest’ultima veicolerà l’evento in diretta mediante la propria piattaforma satellitare gratuita sul canale Rai 4K (al tasto 210)”. “Nello stesso tempo – prosegue la nota – verrà effettuata una ripresa sperimentale in 8K, formato che permette il massimo livello qualitativo delle immagini televisive. Un’iniziativa pionieristica che guarda al futuro e che sta suscitando molta curiosità non solo da parte degli addetti ai lavori”. Il prefetto della Segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò, sottolinea come è “un evento papale che stimola e precede l’adozione della tecnologia 8K”. “Curioso – ha aggiunto – ma la storia è fatta così: di occasioni importanti che hanno la capacità di prefigurare la modernità”. La sperimentazione in 8K effettuata assieme Sony rientra pienamente nella missione della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. “Grazie all’impegno del team di Vatican Media – spiega mons. Viganò – il test consente di produrre materiale documentale di elevatissima qualità destinato agli archivi e quindi agli storici del domani”. “Inoltre – conclude il prefetto – segue il percorso tracciato dalla riforma dei media vaticani voluta da Papa Francesco che ci esorta continuamente ad adeguare il nostro sistema di comunicazione alle esigenze dell’ambiente digitale contemporaneo per supportare al meglio la diffusione dei messaggi nei quattro angoli del Pianeta”.